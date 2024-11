Milan, tutti i retroscena di Madrid. Super Reijnders: rinnovo e complimenti

Tanto spazio concesso a Real Madrid-Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 7 novembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il Diavolo ha vinto 3-1 in casa dell'ex Carlo Ancelotti. Ma non solo, ci sono novità anche sul futuro di Tijjani Reijnders, grande protagonista della notte di Madrid. Tutte le notizie della mattinata girano intorno all'impresa dei rossoneri. Vediamo insieme le news più importanti pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.