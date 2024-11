Di Caro: “Il Milan ha dei valore innegabili. Va dato merito a Fonseca”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro ha parlato del Milan dopo la vittoria in Champions League contro il Real Madrid

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro ha parlato del Milan dopo la vittoria in Champions League contro il Real Madrid: "E' stato soprattutto l'atteggiamento mostrato a lasciare stupiti e a rilanciare le ambizioni rossonere. Fonseca, dopo tante lecite critiche, viene certamente ripagato da questa storica vittoria che si aggiunge a quella nel derby in campionato contro l'Inter: due vere perle in questo tribolato inizio di stagione".