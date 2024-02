UEFA, la Serie A brilla in Europa: la posizione dell’Italia nel Ranking

Due vittorie casalinghe (Lazio e Milan) e un pareggio in trasferta (Roma). 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parla del ranking Uefa . Le coppe europee, si legge, sono tornate e le italiane si sono rese subito protagoniste, in attesa degli impegni di Inter (Champions, contro l’Atletico Madrid) e Napoli (sempre Champions, con il Barcellona) della prossima settimana. E, oltre ad aumentare le speranze di passaggio del turno, i buoni risultati hanno fatto sì che l’Italia balzasse in testa al ranking .

Serie A in testa al ranking Uefa

Una notizia importante, si legge, perché nel nuovo formato della Champions League 2024-25 ci sarà spazio per due squadre in più, che saranno decise proprio in base alla classifica per paesi nella stagione corrente. In sostanza, se la graduatoria restasse quella attuale, le quinte in classifica di Serie A e Bundesliga parteciperebbero alla prossima Champions. La situazione L'Italia, infatti, guida con 14.714 punti, inseguita da Germania (13.928), Inghilterra (13.875) e Spagna (12.937). Non solo, la Serie A è il campionato con più squadre ancora in Europa: ben sette (Inter, Napoli e Lazio in Champions; Atalanta, Milan e Roma in Europa League; Fiorentina in Conference), contro le sei di Bundesliga, Premier e Liga.