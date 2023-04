Ranking Uefa, la rincorsa dell’Italia: sorpasso alla Germania e terzo posto

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Ranking Uefa vede l'Italia ad un passo dal sorpasso alla Germania per il terzo posto

Come riportato stamani da La Gazzetta dello Sport, il RankingUefa sembra sorridere all'Italia, a soli due punti e mezzo dalla Germania in terza posizione. Il quotidiano sportivo, infatti, ha presupposto che ci potrebbe essere un effettivo sorpasso e l'inizio di un inseguimento alle spalle di Spagna e Inghilterra, rispettivamente seconda e prima. Il coefficiente del 2022/23 vede il picco massimo mai raggiunto dall'Italia (20,4) e nella classifica stagione siamo a pochi centesimi dagli inglesi, avendo ben 5 squadre contro le sole due dei Three Lions.