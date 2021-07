Raduno Milan: Pioli riparte tra qualche dubbio e molte certezze

Oggi raduno del Milan a Milanello: il tecnico Stefano Pioli ha perso Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu ma vuole dare continuità

Daniele Triolo

Oggi, giovedì 8 luglio, c'è il raduno del Milan a Milanello e Stefano Pioli, tecnico rossonero, accoglierà la squadra in un clima totalmente diverso rispetto a quello che si respirava un anno fa. Lo ha evidenziato il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Nell'estate 2020, infatti, i rossoneri dovevano preparare in fretta e in furia i preliminari di Europa League. Pertanto non c'era stato modo di capire se il bel girone di ritorno della stagione precedente fosse o meno vera gloria.

Bisognava anche capire se la rinascita del Milan fosse dovuta principalmente all'apporto di Zlatan Ibrahimovic alla causa rossonera. O effettivamente anche e soprattutto al lavoro dell'allenatore. Una serie di domande, legittime, che hanno trovato risposta nella splendida stagione 2020-2021 del Diavolo. Il merito era di tutti. Ciò è stato testimoniato dalla bellissima cavalcata dei rossoneri al secondo posto in Serie A. Con il conseguente ritorno in Champions League.

Il raduno del Milan per la stagione 2021-2022 scatta con qualche dubbio, però, per Pioli e per i tifosi. Ci si interroga, secondo 'Tuttosport', quale peso e quale impatto avrà la partenza, per giunta a parametro zero, di due pilastri della squadra rossonera come Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Più che altro per le modalità con cui è avvenuto l'addio: motivi economici, come se il Milan non sia riuscito a trasmettere loro qualcosa di diverso.

La squadra di Pioli, per tutta la stagione, è sembrata essere un gruppo coeso, granitico, che ha superato indenne qualsiasi difficoltà. Per questo, visto anche il risultato finale della passata annata, gli addii dell'ormai ex portiere e dell'ex fantasista hanno stupito. Il primo è stato già sostituito con Mike Maignan, campione di Francia con il Lille. Il secondo è ancora senza un degno erede. E spetterà alla dirigenza fare il massimo per rimpiazzarlo con uno più forte.

Al di là di questi ragionevoli dubbi, però, l'impressione è che il Milan di Pioli, al raduno di oggi, si presenti con più certezze. La squadra, infatti, proseguirà a lavorare nel segno della continuità. In panchina c'è lo stesso tecnico: solo il Diavolo e l'Atalanta non hanno cambiato allenatore. Tutte le altre grandi sì, dovendo ripartire con un nuovo progetto. E non appena verranno regalati a Pioli un vice-Ibra ed un numero 10, allora sì che potrà lavorare spedito.

Già tanti calciatori importanti, come Alessio Romagnoli, Fikayo Tomori, Theo Hernández, Ismaël Bennacer, Sandro Tonali, inizieranno la preparazione con i rossoneri. L'obiettivo è quello di farsi trovare tutti pronti, con la squadra al gran completo post-mercato, per la prima giornata di Serie A, nel weekend del 21-22 agosto. E con la Champions dietro l'angolo, dove Ibra non vede l'ora di continuare a stupire.