Raduno Milan, Ibrahimovic c’è e brucia i tempi per il rientro: il punto

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sarà presente oggi al raduno dei rossoneri a Milanello. Ecco le tempistiche per rivederlo in forma

Daniele Triolo

Oggi, giovedì 8 luglio, è in programma il raduno del Milan a Milanello e Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero classe 1981, sarà presente nonostante non possa ancora allenarsi con il gruppo. Lo svedese, infatti, è ancora in fase di recupero dopo l'infortunio al ginocchio sinistro e la conseguente operazione in artroscopia.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, comunque, ha ricordato come Ibra abbia subito cominciato le terapie, dopo l'intervento del 18 giugno scorso. Pertanto, il numero 11 del Diavolo proseguirà il percorso riabilitativo presso il centro sportivo rossonero di Milanello. Oggi per Ibrahimovic, dunque, raduno con il Milan ed allenamento personalizzato.

Alla fine di questo mese di luglio tornerà a lavorare con il pallone, con la speranza di tornare tra i convocati del tecnico Stefano Pioli per la prima giornata del campionato di Serie A 2021-2022, quindi per il weekend del 21-22 agosto. O, al massimo, per la giornata successiva.