Raduno Milan: anche Bellodi oltre a Kalulu e Roback

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come, al raduno del Milan di Stefano Pioli, in programma questa mattina a Milanello, sarà presente anche Gabriele Bellodi.

Classe 2000, rientrato dal prestito al Crotone in Serie B, Bellodi sarà uno dei volti nuovi dei rossoneri unitamente a quelli di Pierre Kalulu, arrivato dall’Olympique Lione e di Emil Roback, prelevato dall’Hammarby.

L’elenco definitivo dei convocati sarà stilato dopo l’esito dei tamponi di questa mattina. CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI E DEI PROSSIMI GIORNI >>>