Raduno Milan: a Milanello i rossoneri di Pioli ripartono da Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic in prima fila per il raduno del Milan in programma oggi a Milanello. Lavorerà a parte, ma vicino ai compagni di squadra

Daniele Triolo

Oggi, giovedì 8 luglio, è in programma il raduno del Milan per la stagione 2021-2022. Con Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero che sarà in prima fila. Dopo l'infortunio al ginocchio sinistro e la conseguente operazione in artroscopia, Ibra ha tanta voglia di ricominciare a fare sul serio. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

Ibrahimovic sarà presente, dunque, al raduno del Milan, sebbene non ancora a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli per un po'. Lavorerà a parte, ma vicino ai compagni di squadra, per inaugurare una stagione che, per il Diavolo, dovrà essere quella del salto di qualità. Si punta a fare meglio in campionato ed a ben figurare in Champions League.

Quindi, senza Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, andati via a parametro zero, spetta ancora una volta a Zlatan prendersi il Milan sulle spalle e trascinarlo verso i risultati auspicati. Per lui è stato un brutto colpo perdere gli Europei con la Svezia, ma ora sarà più carico che mai per dimostrare a tutti che può fare la differenza anche a 40 anni.

Non sarà presente al raduno del Milan il nuovo acquisto Mike Maignan, portiere che dovrà raccogliere l'eredità del numero 99, visto che ha partecipato agli Europei con la Francia. Stesso discorso va fatto per Simon Kjaer ed Ante Rebic. Saranno, invece, presenti al raduno del Milan con Ibrahimovic calciatori di importanza capitale per il progetto tecnico del Diavolo.

Si alleneranno, infatti, da subito con la squadra Fikayo Tomori, alla sua prima vera stagione rossonera completa, poi Alessio Romagnoli (che vuole ribaltare le gerarchie di mister Pioli), Ismaël Bennacer e Sandro Tonali, il cui acquisto è stato definito nei giorni scorsi. Al raduno presente anche Tommaso Pobega, di rientro dallo Spezia.

Quindi, Davide Calabria, le cui responsabilità aumenteranno, visto anche l'imminente rinnovo di contratto e Rafael Leao. Alla terza stagione milanista, dall'attaccante portoghese ci si aspetta la definitiva consacrazione. Le amichevoli estive, per il momento, sono tutte da confermare, eccezion fatta per Nizza-Milan del prossimo sabato31 luglio all'Allianz Riviera.