Raduno ed amichevoli: il programma estivo del Milan di Pioli

Il Milan di Stefano Pioli, nella stagione 2021-2022, tornerà finalmente a disputare la UEFA Champions League. Ecco come si preparerà

Il Milan di Stefano Pioli, che dopo tante stagioni tornerà a giocare in Champions League, si radunerà, in vista della ripresa della preparazione atletica, l'8 o il 9 luglio prossimo a Milanello. Lo ha rivelato 'Tuttosport' oggi in edicola. In quei giorni saranno attesi presso il centro sportivo di Carnago i giocatori che recuperano dagli infortuni (come, ad esempio, Mattia Caldara e Zlatan Ibrahimovic) e quelli che non avranno preso parte agli Europei.