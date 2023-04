Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus-Inter in copertina

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Inter, semifinale d'andata della Coppa Italia terminata 1-1 grazie ai gol di Cuadrado e Lukaku, anche se il match è terminato con una rissa e mille polemiche. Oggi sarà il turno di Cremonese e Fiorentina. A destra invece viene riportato l'ultimatum da parte dell'UEFA in merito ai club partecipanti alla Superlega, i quali rischierebbero delle punizioni. Sotto spazio a Milan e Napoli, con Leao e Kvaratskhelia che potrebbero rinnovare i loro contratti andando a guadagnare di più.

Corriere dello Sport

Prima pagina Corriere dello Sport 05/04/2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Inter, gara d'andata delle semifinali della Coppa Italia terminata in pareggio e con una rissa nel finale di match. A destra le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il quale ha parlato degli stadi in Italia. Sotto spazio alla Roma, con il Feyenoord che avrebbe reso ufficiale il provvedimento di non far partire i tifosi giallorossi in Olanda per il match di Europa League.