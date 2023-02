Quotidiani sportivi, le prime pagine: la Juventus vince in Coppa Italia

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 3 febbraio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport Prima pagina Gazzetta dello Sport 03-02-2023 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus, vittoriosa ieri sera in Coppa Italia 1-0 contro la Lazio grazie al gol di Bremer. I bianconeri affronteranno in semifinale l'Inter, che proprio due sere fa ha avuto la meglio sull'Atalanta. A proposito di Inter, si avvicina sempre di più il derby contro il Milan, in programma domenica sera. Tanti gli approfondimenti in vista della stracittadina. A sinistra spazio alla Roma, con Mourinho che, eliminato dalla Coppa Italia, dovrà inevitabilmente centrare la qualificazione in Champions. A destra, invece, le parole di Davide Ballardini, allenatore della Cremonese.

Corriere dello Sport Prima pagina Corriere dello Sport 03-03-2023 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Ieri sera la squadra di Allegri ha vinto di 'corto muso' battendo 1-0 la Lazio in Coppa Italia. Un successo arrivato grazie ad un gol di Bremer che consente ai bianconeri di affrontare l'Inter in semifinale. Poco sotto la testata spazio alla Roma, con i giallorossi pronti a riaccogliere, seppur in maniera fredda, Zaniolo. E intanto torna finalmente Wijnaldum dopo il lungo infortunio. A destra spazio ad Inter e Napoli. Per quanto riguarda i nerazzurri, Darmian ha firmato il rinnovo del contratto mentre Skriniar ha perso la fascia da capitano, mentre Spalletti chiede a gran voce il supporto dei tifosi napoletani. In basso spazio al mancato trasferimento di Verdi alla Salernitana e l'infortunio di Mbappe.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria in Coppa Italia della Juventus. La squadra di Allegri ha eliminato ai quarti di finale la Lazio grazie ad un gol di Bremer che consentirà ai bianconeri di affrontare l'Inter in semifinale. In basso spazio al Torino, con Juric e Cairo che sarebbero nuovamente ai ferri corti e il rinnovo del contratto dell'allenatore croato, oggi, sembra essere congelato. Si avvicina il derby tra Inter e Milan e Luca Marchegiani ha rilasciato un'intervista in merito al match. Infine focus sul calciomercato, con diversi talenti della Serie B che negli ultimi mesi sono stati acquistati da squadre di Serie A.