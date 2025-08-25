Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, no Boniface e sì Harder

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 2-0 inflitto dalla Juventus al Parma nel debutto dei bianconeri di Igor Tudor nel nuovo campionato di Serie A . All'Allianz Stadium decidono i gol di Jonathan David e Dušan Vlahović nella ripresa.

Quest'ultimo, obiettivo di calciomercato del Milan, si allontana dai rossoneri: il club di Via Aldo Rossi - saltato l'affare Victor Boniface - sta infatti chiudendo, in attacco, per Conrad Harder, 20enne danese dello Sporting Lisbona. Nelle altre partite disputate ieri, Como-Lazio 2-0 con assist e gol spaziali per Nico Paz e Atalanta-Pisa 1-1.