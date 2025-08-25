'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 2-0 inflitto dalla Juventus al Parma nel debutto dei bianconeri di Igor Tudor nel nuovo campionato di Serie A. All'Allianz Stadium decidono i gol di Jonathan David e Dušan Vlahović nella ripresa.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, no Boniface e sì Harder
EDICOLA
Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, no Boniface e sì Harder
Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 25 agosto 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
Quest'ultimo, obiettivo di calciomercato del Milan, si allontana dai rossoneri: il club di Via Aldo Rossi - saltato l'affare Victor Boniface - sta infatti chiudendo, in attacco, per Conrad Harder, 20enne danese dello Sporting Lisbona. Nelle altre partite disputate ieri, Como-Lazio 2-0 con assist e gol spaziali per Nico Paz e Atalanta-Pisa 1-1.
In questa gara, il ritorno al gol di Gianluca Scamacca. Mentre il Napoli di Antonio Conte si gode il suo poderoso centrocampo (André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne e Scott McTominay), stasera, a 'San Siro', esordio ufficiale per Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter: avversario sarà il Torino di Marco Baroni. PROSSIMA SCHEDA
© RIPRODUZIONE RISERVATA