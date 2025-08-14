PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, Hojlund dice si. Segnali …

Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, Hojlund dice si. Segnali …

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 14 agosto 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Prime pagine giornali sportivi di oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'Inter. Colpi da Scudetto per Chivu. Hojlund verso il si al Milan. Juventus: Vlahovic, fischi di addio. Donnarumma aspetta Guardiola, il PSG vince la Supercoppa in rimonta. PROSSIMA SCHEDA

