Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan prende Boniface

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando con la svolta di calciomercato in casa Milan . No di Rasmus Højlund , che rifiuta il trasferimento in prestito e i rossoneri virano velocemente su Victor Boniface , classe 2000 , attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen .

Arriverà in prestito con diritto di riscatto e con tantissime incognite sulla sua condizione fisica. La Juventus sta per cedere ufficialmente Douglas Luiz al Nottingham Forest e poi, con l'uscita di Nico González (Atlético Madrid?), potrà accogliere nelle proprie fila Edon Zhegrova, in arrivo dal Lille.