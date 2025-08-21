Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan prende Boniface

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando con la svolta di calciomercato in casa Milan. No di Rasmus Højlund, che rifiuta il trasferimento in prestito e i rossoneri virano velocemente su Victor Boniface, classe 2000, attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen.
Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 21 agosto 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
Arriverà in prestito con diritto di riscatto e con tantissime incognite sulla sua condizione fisica. La Juventus sta per cedere ufficialmente Douglas Luiz al Nottingham Forest e poi, con l'uscita di Nico González (Atlético Madrid?), potrà accogliere nelle proprie fila Edon Zhegrova, in arrivo dal Lille.
La Fiorentina preleva, invece, l'attaccante Roberto Piccoli dal Cagliari mentre all'Inter di Cristian Chivu servono ancora due colpi: un difensore e un centrocampista. PROSSIMA SCHEDA
