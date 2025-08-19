Quotidiani sportivi, le prime pagine: Hojlund tra Milan e Napoli. Vlahovic …

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'infortunio che terrà Romelu Lukaku, centravanti del Napoli, fuori almeno 100 giorni. Strappo alla coscia per il gigante belga e rischio operazione. Motivo per cui il club di Aurelio De Laurentiis si è inserito nella trattativa tra Manchester United e Milan per Rasmus Højlund.