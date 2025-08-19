Quotidiani sportivi, le prime pagine: Hojlund tra Milan e Napoli. Vlahovic …

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'infortunio che terrà Romelu Lukaku, centravanti del Napoli, fuori almeno 100 giorni. Strappo alla coscia per il gigante belga e rischio operazione. Motivo per cui il club di Aurelio De Laurentiis si è inserito nella trattativa tra Manchester United e Milan per Rasmus Højlund.
Contatti diretti con il danese. E i rossoneri? Massimiliano Allegri, a quanto pare, ripensa a Dušan Vlahović della Juventus. I bianconeri sono pronti a mettere a segno un tris di colpi di calciomercato: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Edon Zhegrova (Lille) e Randal Kolo Muani (PSG).
In via di definizione, invece, la situazione di Ademola Lookman: l'Inter si ritira, non lo prenderà più. L'Atalanta, che lo riaccoglierà a breve a Zingonia per gli allenamenti, pronta a multarlo. Coppa Italia, Torino al secondo turno grazie all'1-0 interno contro il Modena: decide un gol di Nikola Vlašić.
