Quotidiani sportivi, le prime pagine: fischi per il Milan. Brutta sconfitta
Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 24 agosto 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la Serie A. Il Milan non c'è. Brutta sconfitta contro la Cremonese. Il club alla ricerca di un bomber top. Napoli alle stelle. Inter, super coppia da rivincita. La Roma vince col Bologna. Juventus con Yildiz e David. PROSSIMA SCHEDA
