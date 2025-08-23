PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Quotidiani sportivi, le prime pagine: Boniface e il ritorno della Serie A

Quotidiani sportivi, le prime pagine: Boniface e il ritorno della Serie A

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 23 agosto 2025. Rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la ripartenza della Serie A. Fateci divertire. Milan con Modric. Tre visite mediche per Boniface. Conte difende lo Scudetto. La Juve rischia di perdere Kolo Muani, spunta Openda. Il pensiero di Vieri sul campionato. PROSSIMA SCHEDA

