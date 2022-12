Oggi PSV-Milan. Mercato, Mendy e Kolo Muani. Bennacer, ci siamo

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, venerdì 30 dicembre 2022. La squadra di Stefano Pioli, infatti, giocherà un'amichevole nel pomeriggio ad Eindhoven (Olanda). Il tutto mentre, sui giornali, si rincorrono i 'rumors' di calciomercato e c'è anche spazio per un'attenta disamina sulle situazioni relative ai possibili rinnovi di contratto in casa rossonera. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.