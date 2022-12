Quotidiani sportivi, le prime pagine: addio a Pelé

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 30 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua intera prima pagina alla scomparsa di Pelé, deceduto ieri all'ospedale di San Paolo (Brasile). Aveva 82 anni. Addio, dunque, alla leggenda del calcio: aveva vinto tre Mondiali con la 'Seleção' verdeoro, regalato felicità al suo Brasile e incantato il mondo. La 'rosea' lo ricorda tra finali entrate nella storia, gol incredibili in acrobazia, tutti i sorrisi donati e per la rivalità con l'argentino Diego Armando Maradona.