Polveriera PSG: screzi Neymar-Mbappé, Messi nervoso. E Donnarumma …

Clima molto teso al PSG: accuse di Kylian Mbappé a Neymar, Lionel Messi ha perso serenità. Gianluigi Donnarumma è un panchinaro scontento

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha definito quella interna al PSG la 'guerra delle figurine'. Era inevitabile, infatti, che riempire un album di campioni e prime donne avrebbe contribuito a far diventare piuttosto 'capriccioso' il più ricco spogliatoio del pianeta calcio.

Il PSG di Mauricio Pochettino continua a vincere (percorso netto in Ligue 1, con 8 vittorie in 8 partite), ma il clima di tensione nell'ambiente è palpabile e sempre più pesante. Nel bel mezzo dell'ultimo successo, 2-0 al 'Parco dei Principi' contro il Montpellier è scoppiato l'ultimo, clamoroso caso.

Secondo quanto riferito da 'Le Parisien' e ripreso dal quotidiano generalista italiano, infatti, Kylian Mbappé ha dato del 'clochard', barbone, al compagno di squadra Neymar, reo di non passargli mai il pallone. Il labiale, ripreso da 'Canal +', conferma tutto.

Inclusa la frustrazione di Mbappé, il quale, ripreso da Lionel Messi nell'1-1 di Bruges in Champions League, non dovrebbe rinnovare il contratto con il PSG, andando via a parametro zero, dunque, dal 1° luglio 2022. Lo spogliatoio parigino è una vera e propria polveriera: la rosa è da sogno, il presente è da incubo.

Su queste basi non è detto che il PSG riesca nella sua impresa stagionale, ovvero vincere la Champions League, competizione nella quale la squadra di Pochettino sembra essere 'condannata' alla vittoria. Se non ci riuscirà, e può succedere, sarà un fiasco colossale. L'ultimo colpo del faraonico mercato estivo del PSG, Lionel Messi, ancora non segna e ha già dato segnali di scontento.

Quando? Mandando al Diavolo il suo allenatore, per giunta, un connazionale, dopo la sostituzione non gradita contro l'Olympique Lione. Un gesto, arrivato in mondovisione, a cui ha fatto seguito una mancata stretta di mano da parte di Messi. E poi c'è sempre il caso Gianluigi Donnarumma. L'ex rossonero, giunto a zero a Parigi con un contratto monstre, non gioca praticamente mai.

Il clan sudamericano vuole, infatti, Keylor Navas titolare e il costaricense gode anche del gradimento di Pochettino. Insomma, al PSG non si può stare di certo sereni.