Quarto posto e derby: se va male, il progetto del Milan è in bilico

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul Milan di Stefano Pioli che, dopo la sconfitta per 2-0 sul campo dello Spezia, sembra essere in difficoltà come non mai. In campionato ha perso ulteriormente punti su Juventus, Inter e Lazio e vede il quarto posto allontanarsi inesorabilmente. In Champions League arriva alla partita più importante, il derby contro l'Inter, valevole per il ritorno delle semifinali, sotto di due reti ma non solo. Rafael Leão, il suo giocatore più forte, non è nelle migliori condizioni, così come Olivier Giroud che, al 'Picco', si toccava il polpaccio già dal riscaldamento. La squadra rossonera sembra stanca e non ha abbastanza qualità per giocare sotto ritmo. Nessuna delle sue stelle è al top nel rendimento. In questo contesto arrivano le tre settimane che decidono la stagione. Quarto posto e finale di Champions per rendere l'annata tutto sommato positiva. Un tracollo contro l’Inter e un futuro in Europa League, invece, la renderebbero una delusione. Con ipotesi più probabile la via di mezzo: fuori con l'Inter, ma in Champions.