Calciomercato – L’influenza dei procuratori: ecco i numeri

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il fatturato dei procuratori continua a crescere e, in attesa di vedere se il nuovo regolamento che diventerà pienamente operativo l’1 ottobre porrà un freno a questo trend, l'ultimo calciomercato è stato l'apice per gli intermediari. Il report Fifa pubblicato ieri fa il punto sui soldi che finiscono fuori dal sistema calcio. Numero parziale visto che alcuni mercati sono ancora aperti. Sono 651 i milioni di euro corrisposti ai procuratori nelle 1.985 operazioni che hanno portato al movimento di 6,87 miliardi di euro tra le società di tutto il mondo. Una fetta così grande (il 9,5% del totale) non era mai stata destinata ai procuratori: rispetto alla sessione estiva del 2022, quando erano stati versati agli agenti 461 milioni, c’è stato un incremento di quasi 200 milioni, +41,2% . Nel 2013 gli intermediari hanno intascato il 5,8% dei soldi movimentati, nel 2023 quasi il 10%, 178,9 milioni sono stati pagati dalle squadre che hanno ceduto i calciatori, 472,1 da quelle che li hanno acquistati.

L'influenza del calciomercato arabo

Nella finestra estiva, continua la rosea, del 2023 l'Inghilterra è in testa alle classifiche della spesa per i trasferimenti (1,85 miliardi di euro), del numero delle operazioni in entrata (449) e in uscita (514), mentre la Germania è al primo posto per quanto riguarda gli introiti derivanti dalla cessione dei giocatori all'estero (poco più di un miliardo). Attenzione però all'Arabia Saudita, seconda nella graduatoria della spesa con un totale di 817,8 milioni, davanti a Francia (803,2 milioni), Germania (712,3 milioni), Italia (664,2 milioni) e Spagna (378,9 milioni).