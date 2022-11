Probabili formazioni Cremonese-Milan, Origi o Rebic? Le ultime

Causa squalifiche Stefano Pioli sarà costretto a cambiare formazione al suo Milan. Dubbi in avanti con la Cremonese. Le ultime notizie di oggi

Domani sera, alle ore 20:45 , si disputerà allo stadio 'Zini' la sfida Cremonese-Milan , partita della 14^ giornata della Serie A 2022-2023 . Il tecnico rossonero, Stefano Pioli , cambierà ancora una volta la formazione, come ha sempre fatto sinora tra una partita e l'altra.

'La Gazzetta dello Sport', dunque, ha evidenziato come in difesa tornerà titolare Simon Kjær , con Matteo Gabbia principale indiziato a lasciargli il posto. A sinistra, invece, vista la squalifica di Theo Hernández, spazio a Fodé Ballo-Touré , l'altro terzino mancino nella rosa di mister Pioli.

In mezzo al campo si ricomporrà la coppia composta da Sandro Tonali e Ismaël Bennacer. Sulla trequarti, conferma per Junior Messias e Rafael Leão sugli esterni, poi il solito dubbio tra Brahim Díaz e Charles De Ketelaere. Infine, per la posizione di centravanti del 4-2-3-1 di Pioli, è ballottaggio tra Divock Origi e Ante Rebic. Milan, individuato il centravanti del futuro: le ultime di mercato >>>