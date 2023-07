Quotidiani sportivi, le prime pagine: Thuram, Lukaku e Bremer

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, pare con l'intervista a Gleison Bremer, difensore centrale della Juventus, che allontana tutte le voci di calciomercato che lo riguardano. Non andrà ora in Premier League, vuole restare in bianconero per vincere lo Scudetto. Avrà come compagno di squadra Romelu Lukaku? Il video di ieri dove risponde ad alcuni tifosi che "l'affare non si farà" è un giallo, forse è vecchio. Intanto Cristiano Giuntoli, nuovo responsabile dell'area tecnica bianconera, vola a Londra per capire i margini di fattibilità dell'operazione. Il tutto mentre Federico Chiesa rifiuta un ingaggio da 20 milioni di euro netti a stagione per andare all'Al-Ahli, in Arabia Saudita. L'Inter blocca Lazar Samardzic dell'Udinese? Il Milan risponde acquistando Yunus Musah dal Valencia: è l'ottavo acquisto di questa campagna trasferimenti dei rossoneri. Il Torino torna a sperare nel riscatto di Nikola Vlašić: c'è l'apertura del West Ham a trattare.