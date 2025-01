Quotidiani sportivi, le prime pagine: rivoluzione Milan e tanta Juventus

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 31 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' si apre con il calciomercato del Milan e in particolare con la ricerca del numero '9'. I rossoneri lo hanno individuato in Santiago Gimenez del Feyenoord , che diventa possibile con l'addio di Alvaro Morata e il prestito al Monza di Francesco Camarda . Attenzione, perché con il messicano potrebbe arrivare anche Joao Felix dal Chelsea .

Nella parte bassa spazio anche all'Inter e al possibile ritorno di Hakan Calhanoglu proprio nel derby contro la su a ex squadra. Infine si parla del mercato delle altre squadre di Serie A, dal Torino che prende Eljif Elmas a Daniel Maldini all'Atalanta.