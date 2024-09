Quotidiani sportivi, le prime pagine: Napoli primo in classifica da solo

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con uno speciale sulle partite della Champions League 2024-2025 che si disputeranno questa settimana. Inter , Milan e Juventus cercheranno tre, importanti vittorie rispettivamente contro Stella Rossa , Bayer Leverkusen e RB Lipsia . Sulla carta, l'impegno più difficile ce l'avranno i rossoneri di Paulo Fonseca .

Proprio del Diavolo ha parlato, in un'intervista in esclusiva concessa alla 'rosea', Olivier Giroud . L'ex centravanti rossonero, che oggi milita nella Major League Soccer ( MLS ) statunitense, con i Los Angeles FC ( LAFC ), si è detto sicuro che, con Álvaro Morata e Tammy Abraham in attacco, il Milan volerà anche in Europa oltre che in campionato. Staremo a vedere se sarà effettivamente così.

In alto, sotto la testata, si parla del campionato di Serie A 2024-2025. Dal 2007, non era mai successo che le big stessero così vicino, in termini di distanza di punti in classifica. Davanti a tutti, a quota 13, c'è però il Napoli di Antonio Conte, in virtù della vittoria (2-0) conquistata al 'Maradona' contro il Monza grazie ai gol di Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia. L'allenatore degli azzurri non vuole sentir parlare - ancora - di Scudetto, ma lascia volentieri sognare i tifosi.