Quotidiani sportivi, le prime pagine: stipendi, la Juventus patteggia

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Il club bianconero, infatti, ha deciso di patteggiare con la Procura FIGC sulla manovra stipendi anticipando alla giornata odierna il processo inizialmente previsto per il prossimo 15 giugno. Attesa ad ore, quindi, la sentenza. Probabile una multa per il club bianconero o, al massimo, altri tre punti di penalizzazione da scontare in questa stagione sportiva. In casa Inter, celebrazioni per Lautaro Martínez, che ha sposato la sua compagna, mentre, alla Roma, l'attaccante argentino Paulo Dybala è pronto a ritornare in campo domani sera per la finale di Europa League a Budapest contro il Siviglia. Nasce il nuovo Milan: è in arrivo Daichi Kamada dall'Eintracht Francoforte a parametro zero, poi assalto a Davide Frattesi (Sassuolo) e Loïs Openda (RC Lens). Brutte notizie, invece, sullo stadio di 'San Siro': vincolo sul secondo anello, l'impianto non potrà essere abbattuto. Intervista esclusiva, poi, con Sergio Busquets, che lascerà il Barcellona al termine della stagione: vede in Luis Enrique l'allenatore giusto per il Napoli.