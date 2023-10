Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus prima in Serie A

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, esulta quasi fosse una fanzine bianconera per il successo della Juventus di Massimiliano Allegri, all'Allianz Stadium, contro l'Hellas Verona. La partita sembra stregata, con due gol annullati a Moise Kean dopo un controllo al V.A.R., fino alla rete in pieno recupero (97') del neo-entrato Andrea Cambiaso. Tre punti alla Juve, che torna, così, al comando della classifica di Serie A dopo oltre tre anni, seppur momentaneamente. Oggi, infatti, alle ore 18:00 c'è Inter-Roma e i nerazzurri di Simone Inzaghi potrebbero scavalcare nuovamente i bianconeri. Prima, però, c'è da superare l'ostacolo portato dai giallorossi del grande ex, Romelu Lukaku. Vietati i 30mila fischietti che erano pronti per 'Big Rom', i tifosi dell'Inter potrebbero usare un'app per ottenere lo stesso effetto senza incorrere in alcuna violazione. In serata, ore 20:45, altro big match, Napoli-Milan. Il futuro di Stefano Pioli, tecnico rossonero, è in gioco. Per restare sulla panchina del Diavolo negli anni a venire, dovrà vincere lo Scudetto in questa stagione. Al 'Maradona' altro crash test. In alto, sotto la testata, il commento a Lecce-Torino 0-1, partita decisa da un gol di capitan Alessandro Buongiorno. Per concludere, poi, il 'Clásico' Barcellona-Real Madrid: İlkay Gündoğan illude i padroni di casa, Jude Bellingham - con una doppietta - regala però la vittoria ai 'Blancos'.