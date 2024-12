Quotidiani sportivi, le prime pagine: esclusive e tanto calciomercato

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Marcus Thuram , attaccante dell' Inter e attuale capocannoniere del campionato di Serie A insieme a Mateo Retegui ( Atalanta ). Da parte sua un proclama ("Facciamo paura, vogliamo tutto") e un messaggio ("Mai via con la clausola") per i tifosi nerazzurri.

In alto, sotto la testata, si parla del perché una sfida come Lazio-Atalanta, in programma nell'imminente weekend di campionato, possa dire tanto per la lotta Scudetto e poi spazio alle mosse di Milan e Juventus - due big del nostro calcio attardate in classifica - nell'imminente sessione invernale di calciomercato.