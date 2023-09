Quotidiani sportivi, le prime pagine: “Inter, Juventus e tensione al Napoli”

Gazzetta dello Sport

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 25 settembre 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con l'Inter e l'en-plein dei nerazzurri in Serie A, dove hanno fatto 5 su 5. Nel taglio alto spazio alla tensione in casa Napoli tra l'allenatore Rudi Garcia e la stella Victor Osimhen. Il quotidiano fa poi un focus su chi, tra le altre big di Serie A, può essere la reale rivale dell'Inter e c'è spazio anche per il match delle 20:45 di ieri, con il botta e risposta tra Duvan Zapata e Romelu Lukaku in Torino-Roma. Ecco la prima pagina.