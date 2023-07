Quotidiani sportivi, le prime pagine: Leao, Mbappé e Chiesa

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Federico Chiesa, attaccante della Juventus, che sta brillando negli allenamenti con i bianconeri nel ritiro negli Stati Uniti d'America. Che si sia finalmente messo alle spalle tutti i problemi dovuti agli infortuni? In alto, sotto la testata, si parla del 'bluff' della Lazio per Samuele Ricci. La nuova offerta del Presidente capitolino per lui è al ribasso (15 milioni di euro) e Urbano Cairo, suo collega granata, non può far altro che respingerla. Mentre l'Al-Hilal si muove per Kylian Mbappé, con un'offerta di 300 milioni di euro al PSG per l'attaccante in rotta con la società transalpina, si parla sul quotidiano torinese anche del futuro di Paolo Maldini. Dopo l'addio al Milan, ha ricevuto due proposte per tornare in corsa: una proprio dal PSG, l'altra dalla Nazionale Italiana.