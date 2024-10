Quotidiani sportivi, le prime pagine: l’Inter vince con Thuram al 93′

1 di 3

GAZZETTA DELLO SPORT

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 24 ottobre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria esterna (0-1) dell'Inter di Simone Inzaghi sul terreno sintetico di Berna, in Svizzera, in casa dello Young Boys in occasione della terza giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025.

Calcio di rigore sbagliato da Marko Arnautovic per i nerazzurri, poi, in pieno recupero (93') il gol di Marcus Thuram. Ad oggi, i Campioni d'Italia in carica sarebbero tra le prime 8 della classifica di Champions. Soltanto un pareggio a reti bianche, invece, al 'Gewiss Stadium' di Bergamo per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini contro il Celtic.

Oggi, però, è già tempo di Europa League e Conference League. Per la terza giornata di UEL, in programma Roma-Dynamo Kyiv (ore 18:45), con l'ombra del ritorno in panchina di Daniele De Rossi che si staglia sull'allenatore dei giallorossi, Ivan Jurić, e Twente-Lazio (ore 21:00).

Per la seconda giornata di UECL, invece, il programma prevede San Gallo-Fiorentina alle ore 18:45. Spazio anche al brutto momento che sta vivendo, nel Milan, l'attaccante Rafael Leão. Il club vuole recuperare il suo numero 10 (che, per Bologna in campionato, resta in ballottaggio con Noah Okafor) e chiede aiuto a Paulo Fonseca. Un ex rossonero, Hernán Crespo, ha parlato del portoghese in esclusiva alla 'rosea'.