Quotidiani sportivi, le prime pagine: vola l’Atalanta, vince la Juventus

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 23 dicembre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei temi della 17^ giornata della Serie A 2024-2025. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, grazie anche alla doppietta di Charles De Ketelaere, batte per 3-2 l'Empoli al 'Gewiss Stadium' e conserva la testa della classifica, a quota 40 punti, a + 2 sul Napoli di Antonio Conte.

L'Inter di Simone Inzaghi, terza a quota 34 ma con due partite in meno, avrà la chance di accorciare subito le distanze nei confronti della 'Dea' e dei campani ospitando a 'San Siro', alle ore 20:45, il Como di Cesc Fàbregas e della stellina Nico Paz, seguito proprio dai nerazzurri Campioni d'Italia in carica sul mercato.

In alto, sotto la testata, il commento sul ritorno alla vittoria in campionato della Juventus di Thiago Motta, che passa (1-2) sul campo del Monza di Alessandro Nesta non senza difficoltà. Reti di Weston McKennie e Nico González per i bianconeri. Tutto facile, invece, allo stadio 'Olimpico' per la Roma di Claudio Ranieri: abbatte 5-0 il Parma con doppietta di Paulo Dybala.

E a fine partita il tecnico dichiara che l'argentino vuole restare in giallorosso. Quindi il Milan, che ha in Tijjani Reijnders uno dei suoi migliori calciatori. Il Diavolo prepara per l'olandese un rinnovo di contratto, meritato, anche per scongiurare possibili assalti del Real Madrid al suo cartellino.