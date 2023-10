Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan-Juventus 0-1, decide Locatelli

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan-Juventus , big match della 9^ giornata della Serie A 2023-2024 disputatosi ieri sera a 'San Siro' e terminato 0-1 . Espulso Malick Thiaw al 40' , il Diavolo di Stefano Pioli - in dieci per quasi un'ora - si è arreso alla 'Vecchia Signora' di Massimiliano Allegri . Decisivo il gol, a metà ripresa, dell'ex Manuel Locatelli : staffilata dalla distanza deviata da Rade Krunić alle spalle di Antonio Mirante . La classifica del campionato ora recita Inter 22, Milan 21, Juventus 20 . I nerazzurri di Simone Inzaghi , dunque, sono tornati al comando anche grazie alle reti del bomber Lautaro Martínez : segna, in media, una rete ogni 75' in questa stagione. Il 'Toro' argentino sta facendo meglio sia di Erling Braut Haaland ( Manchester City ) sia di Kylian Mbappé ( PSG ). Domenica prossima, a 'San Siro', ci sarà Inter-Roma : non sarà della partita José Mourinho , allenatore giallorosso e grande ex della sfida, poiché espulso ieri nel concitato finale della partita vinta 1-0 allo stadio 'Olimpico' contro il Monza .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra il colpo della Juventus di Massimiliano Allegri, che vince in trasferta, 0-1, sul campo del Milan di Stefano Pioli e rilancia le proprie ambizioni in chiave Scudetto. A 'San Siro', con i rossoneri in 10 dal 40' per l'espulsione di Malick Thiaw, i bianconeri passano a metà del secondo tempo con un tiro dalla distanza di Manuel Locatelli deviato da Rade Krunić alle spalle di Antonio Mirante. L'Inter riprende, così, la vetta della classifica di Serie A con 22 punti, a +1 sul Milan. Ma alle loro spalle, a -2 dalla vetta, ecco arrivare la 'Vecchia Signora'. Per il tecnico Massimiliano Allegri, ad ogni modo, la sua squadra non è da titolo. Per quello del Milan, Stefano Pioli, troppi e sistematici i falli non sanzionati di Federico Gatti su Rafael Leão. Allo stadio 'Olimpico', vittoria 'last minute', 1-0, della Roma di José Mourinho contro il Monza. Dopo i pali di Romelu Lukaku e Serdar Azmoun, gol decisivo di Stephan El Shaarawy al 90'. Chiosa con il caso scommesse: Sandro Tonali cerca l'accordo con la Procura F.I.G.C. per patteggiare un anno di squalifica.