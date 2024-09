Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan (stra)vince il derby

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la meritata vittoria ( 1-2 ) del Milan nel derby di Milano contro l' Inter a 'San Siro'. L'allenatore rossonero, Paulo Fonseca , azzecca le mosse tattiche e ha la meglio sul collega nerazzurro, Simone Inzaghi . Apre Christian Pulisic , pareggia Federico Dimarco , decide Matteo Gabbia al 90' con un sontuoso colpo di testa.

Nella 5^ giornata della Serie A 2024-2025 torna a vincere anche la Roma, che, allo stadio 'Olimpico', batte per 3-0 l'Udinese grazie al gol di Artem Dovbyk, al calcio di rigore di Paulo Dybala ed al guizzo nella ripresa di Tommaso Baldanzi. Ma non c'è pace per i giallorossi, che colgono tre punti nella contestazione e tra i cori per Daniele De Rossi, appena esonerato in favore di Ivan Jurić.