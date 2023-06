Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan e Inter, scontro di mercato

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del possibile patto tra la Juventus e la UEFA. Sembra, infatti, che ci sia una sorta di trattativa in corso tra le parti. Da un lato, i bianconeri rinuncerebbero alla partecipazione alla Conference League nella stagione 2023-2024; dall'altro, in cambio, da Nyon salderebbero qualsiasi pendenza del club di Corso Galileo Ferraris. Intanto, la Juve è pronta a chiudere con l'Empoli per Fabiano Parisi, con il Lille per Timothy Weah ed intrattengono contatti con l'Arsenal per Thomas Partey. Al Milan è in arrivo Marcus Thuram, attaccante svincolatosi dal Borussia Mönchengladbach, ma, intanto, perderà Sandro Tonali che, per 80 milioni di euro, passa al Newcastle: visite mediche con le 'Magpies' per lui in Romania, dove è impegnato agli Europei Under 21. La squadra del Commissario Tecnico Paolo Nicolato, ieri, è stata derubata in occasione della sconfitta per 2-1 contro la Francia al suo esordio nel torneo: rigore negato, gol fantasma non visto. Dura senza V.A.R. e senza Goal Line Technology nel 2023. Chiosa con il mercato del Torino, che aspetta il sì di Raoul Bellanova ma che, intanto, si cautela con Emil Holm dello Spezia e dell'Inter, con Romelu Lukaku che ha rifiutato i petroldollari dell'Arabia Saudita.