Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus, penalizzazione e batosta

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dello sprofondo in cui è precipitata la Juventus. Stangata dalla Corte d'Appello che, per il processo plusvalenze, ha inflitto 10 punti di penalizzazione ai bianconeri. Scivolati, così, prima della trasferta in casa dell'Empoli, dal 2° al 7° posto in classifica. In campo la Juve ha accusato il colpo, travolta 4-1 al 'Castellani' dalla squadra di Paolo Zanetti, che era già salva. E dal 15 giugno partirà il processo sulla manovra stipendi. Per il tecnico bianconero Massimiliano Allegri "è uno stillicidio". La nuova classifica di Serie A vede la Lazio qualificarsi direttamente alla prossima edizione della Champions League, mentre per Inter e Milan ora basta davvero poco. José Mourinho, dopo Roma-Salernitana 2-2, furioso e in difesa della Juve (chi l'avrebbe mai detto), mentre a Napoli è Luis Enrique il tecnico più 'caldo' per sostituire Luciano Spalletti. Intanto, domani sera, finale di Coppa Italia allo stadio 'Olimpico' tra Inter e Fiorentina.