Quotidiani sportivi, le prime pagine: stasera il derby Inter-Milan

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre presentando Inter-Milan. Il derby di Milano andrà in scena questa sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. I nerazzurri di Simone Inzaghi cercano la 7^ vittoria consecutiva in una stracittadina per restare in alto. I rossoneri di Paulo Fonseca, invece, se la giocheranno con Álvaro Morata e Tammy Abraham per rinascere.