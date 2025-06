Quotidiani sportivi, le prime pagine: “Rischio Inter e missione Juventus”

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 22 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' apre con l'Inter e con la rimonta rischiosa attuata nel match del Mondiale per Club contro gli Urawa Red Diamonds, arrivata solamente nel recupero grazie ad una rete di Valentin Carboni. Non solo, perché si parla anche del match della Juventus contro il Wydad e vengono riportate alcune dichiarazioni di Teun Koopmeiners. Infine, nella parte bassa, spazio all'Italia Under 21 che si gioca un posto in semifinale contro la Germania all'Europeo di categoria.