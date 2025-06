Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan-Leoni e riscatto Sinner

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 21 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' si apre con una doppia delusione consumatasi negli ultimi giorni e l'augurio di riprendersi al più presto. Trattasi dell'Inter, fermata 1-1 dal Monterrey al Mondiale per Club, e di Jannik Sinner, eliminato agli ottavi di finale da Alexander Bublik ad Halle. Non solo, perché si dà spazio anche alla nuova regola sull'aggressione agli arbitri. Nella parte bassa grande spazio al Milan e alle mosse per Giovanni Leoni.