Quotidiani sportivi, le prime pagine: Zaniolo, Vicario e Golden Boy

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del calciomercato della Juventus . Acquisito a titolo definitivo Arkadiusz Milik dall' Olympique Marsiglia , i bianconeri trattano per il ritorno in Italia di Nicolò Zaniolo dal Galatasaray . Il grande ex, Claudio Marchisio , dichiara che punterebbe - in attacco - ancora sul serbo Dušan Vlahović . In alto, sotto la testata, le mosse dell' Inter . Questa è l'idea dei nerazzurri: fuori André Onana ( Manchester United ) e Marcelo Brozović ( Al-Nassr ), dentro Guglielmo Vicario ( Empoli ) e Davide Frattesi ( Sassuolo ). L'obiettivo del Milan , invece, è il gioiellino turco Arda Güler , classe 2005 , che può liberarsi dal Fenerbahçe per 17,5 milioni di euro. In casa Napoli grana Victor Osimhen : il nigeriano gioca al rialzo sull'ingaggio per il rinnovo del contratto. La Roma , nel frattempo, ottiene il sì di Gianluca Scamacca ed ora attende soltanto l'ok del West Ham alla cessione in prestito del centravanti. Notizia curiosa: qualche giorno fa Pep Guardiola , manager del Manchester City campione d'Europa, è stato a Brescia e ha trascorso una giornata con vecchi compagni di squadra nelle 'Rondinelle' ed amici italiani.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del calciomercato dell'Inter. I nerazzurri, infatti, bloccano Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, per ovviare alla sempre più probabile partenza di André Onana, fortemente richiesto dal Manchester United in Premier League. Dei 60 milioni di euro previsti per la cessione del portiere camerunense, 25 finirebbero nelle casse del club toscano per l'estremo difensore italiano. Il tutto mentre Marcelo Brozović si avvicina all'Al-Nassr. Al Napoli il Presidente Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo per la cessione di Victor Osimhen: vuole 150 milioni di euro per lasciar partire il bomber nigeriano, capocannoniere dell'ultimo torneo di Serie A. E se dovesse andare via, come sembra, il difensore sudcoreano Kim Min-Jae (su di lui c'è il Bayern Monaco), per Rudi Garcia è pronto Kevin Danso, difensore austriaco del RC Lens. Alla Juventus riscattato Arkadiusz Milik per 7 milioni di euro bonus compresi dall'Olympique Marsiglia, ma potrebbe andare via Wojciech Szczęsny, che costa troppo ai bianconeri. Marco Carnesecchi al suo posto? Infine, spazio agli Europei Under 21 che iniziano oggi: il quotidiano romano presenta i 10 giovani migliori. L'esordio dell'Italia sarà domani contro la Francia.