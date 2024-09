Quotidiani sportivi, le prime pagine: il derby di Milano e Conte

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby di Milano che andrà in scena domenica, 22 settembre, alle ore 20:45 a 'San Siro'. L'attesa dei due allenatori, Simone Inzaghi e Paulo Fonseca, la carica dei due attaccanti, Marcus Thuram e Rafael Leão. Il tutto mentre Zlatan Ibrahimović scuote il Diavolo che vive un momento molto delicato.