Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, Pioli al punto … Cardinale

1 di 3

GAZZETTA DELLO SPORT

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 20 febbraio 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la presentazione di Inter-Atlético Madrid, partita di andata degli ottavi di finale della Champions League in programma stasera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Riparte, dunque, l'assalto dei nerazzurri di Simone Inzaghi - contro l'amico 'Cholo', Diego Pablo Simeone - di vincere la Champions.

Ribaltone in casa Napoli. Esonerato Walter Mazzarri, squadra affidata a Francesco Calzona, che per sei mesi svolgerà un doppio ruolo, visto che è anche Commissario Tecnico della Slovacchia. Ci sarà il nuovo allenatore domani sera al 'Maradona' in panchina in Napoli-Barcellona. Ma in estate sarà ancora rivoluzione.

Il Milan, reduce dalla sconfitta di Monza, deve rialzare la testa in Europa League. Superare il Rennes e andare avanti è il primo obiettivo per la squadra di Stefano Pioli. Il quale, però, per tenersi la panchina anche per l'anno venturo non può far altro che vincere il trofeo internazionale.

La Juventus, per la prossima stagione, punta Teun Koopmeiners dell'Atalanta e il forte centrocampista olandese ha inserito i bianconeri in cima alla lista delle sue priorità. Curiosità: è sbarcato su 'Instagram' Roberto Baggio: virale il suo video dell'arrivo in Panda!