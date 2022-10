Quotidiani sportivi, le prime pagine: Leao, Roma-Napoli e Pogba

1 di 1

PRIME PAGINE

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leão con il Milan. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, hanno incontrato l'avvocato dell'attaccante portoghese e cresce la fiducia per arrivare ad un'intesa. In alto, sotto la testata, oltre al 4-0 del Torino sul Cittadella in Coppa Italia (i granata incontreranno proprio il Milan negli ottavi) si parla del ritorno di Paul Pogba negli allenamenti con la Juventus. Il 'Polpo' si prepara a tornare a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Intanto, sul fronte mercato, la 'Vecchia Signora' pensa di acquistare difensori nella sessione di gennaio 2023. Piacciono Alfonso Pedraza del Villarreal e Strahinja Pavlović del RB Salisburgo. L'Inter è in vendita: il Presidente Steven Zhang valuta tutto (marchio, stadio e futuro) 1,2 miliardi di euro. In conclusione, la classifica degli allenatori più bravi del mondo: con Carlo Ancelotti e Antonio Conte, c'è anche Stefano Pioli. Ben tre italiani nella Top 5!

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Roma-Napoli, big match della prossima giornata di Serie A allo stadio 'Olimpico'. Sarà una sfida al vertice, un match da Scudetto. Nonché il confronto tra i due tecnici, José Mourinho e Luciano Spalletti. Intervista esclusiva a Walter Sabatini, storico direttore sportivo di tante squadre nel massimo campionato, secondo cui Khvicha Kvaratskhelia, stella dei partenopei, è più forte di Rafael Leão del Milan. In casa Inter, finalmente, buone notizie per Romelu Lukaku, attaccante belga. Esami ok, può tornare a giocare già a partire dalla trasferta di Firenze, prossimo impegno dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Ottime news anche alla Juventus. Il centrocampista francese Paul Pogba è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo dopo la lesione al menisco: l'obiettivo è quello di tornare a giocare in impegni ufficiali in occasione della gara contro il Lecce, in programma tra 10 giorni. Chiosa con la Coppa Italia. Perdendo 0-1 sul campo del Genoa, il nuovo tecnico della Spal, l'ex romanista Daniele De Rossi, saluta la competizione e la possibilità di incrociare proprio i giallorossi agli ottavi.

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista francese, infatti, è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri e si candida per rientrare in campo per Benfica-Juventus di Champions League. E venerdì, nella Juve che sfiderà l'Empoli, potrebbe esserci qualche minuto sul terreno di gioco anche per Federico Chiesa. Sul fronte mercato, c'è la possibilità che Andrea Cambiaso interrompa il suo prestito al Bologna e faccia ritorno in bianconero già a gennaio. In alto, sotto la testata, si parla di Torino-Cittadella di Coppa Italia: netto 4-0 della formazione di Ivan Jurić ai veneti. Qualificazione agli ottavi di finale ottenuta, in gol anche Pietro Pellegri. Spazio, quindi, alla trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leão con il Milan, definita "uno sprint tra gli ostacoli". Si conclude, poi, con la possibile cessione dell'Inter. Ci sarebbe una cordata in stile Chelsea per rilevare il club nerazzurro da Steven Zhang.