Quotidiani sportivi, le prime pagine: Morata tra Inter e Roma. Poi la Juve

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dei piani dell' Inter per l'attacco. Senza Romelu Lukaku , non possono bastare Marcus Thuram e (forse) Álvaro Morata : i nerazzurri perdono dei gol importanti. In casa Juventus , invece, per ammissione del direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli , nessun incedibile: anche Dušan Vlahović e Federico Chiesa possono partire dinanzi offerte importanti. Il Napoli punta al rinnovo del contratto di Victor Osimhen : la 'spina' è la clausola di rescissione. Due colpi di calciomercato , invece, in arrivo al Milan . Il tecnico rossonero Stefano Pioli può avere Yunus Musah ( Valencia ) e Arnaut Danjuma ( Villarreal ) prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti d'America .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della situazione di Álvaro Morata, attaccante dell'Atlético Madrid che vuole tornare a giocare in Serie A dopo l'esperienza alla Juventus. L'Inter ha visto il suo entourage e offre 13 milioni di euro, la Roma - in pole position - deve rilanciare se vuole portare a casa il centravanti spagnolo. Victor Osimhen, centravanti del Napoli e capocannoniere dell'ultimo campionato, si è presentato in ritiro a Dimaro per iniziare la stagione agli ordini del nuovo allenatore degli azzurri, Rudi Garcia. Un ex dei campani, Cristiano Giuntoli, oggi direttore tecnico della Juve, rafforza invece la posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. E avverte che, con offerte 'irrinunciabili', Dušan Vlahović e Federico Chiesa possono andare via. Scatto Lazio, invece, su Lucas Torreira, regista uruguaiano in uscita dal Galatasaray.