Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato di Inter e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo ieri protagonista con un gol in Olanda-Italia 2-3, finale per il 3° e 4° posto della Nations League. Il classe 1999, ha ricordato la 'rosea', ha già un accordo con l'Inter per la prossima stagione. Chi, invece, dovrebbe andare alla Juventus è Sergej Milinković-Savić, classe 1995, in uscita dalla Lazio con la quale ha un solo anno di contratto: il serbo vuole la 'Vecchia Signora' e Massimiliano Allegri lo insegue da anni. Ha parlato di Milan, invece, George Weah, ex attaccante rossonero ed oggi Presidente della Liberia: anche il licenziamento di Paolo Maldini tra i temi toccati. Inizia invece oggi, a Napoli, l'era di Rudi Garcia come nuovo allenatore della squadra Campione d'Italia in carica. In conclusione, il futuro societario del Monza, che sembra essere in vendita dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi e l'impresa del Lecco, che torna in Serie B dopo 50 anni.