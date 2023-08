Quotidiani sportivi, le prime pagine: Spalletti, Berardi e Chiellini

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus. L'ex centrale bianconero vede Napoli e Inter in pole position per lo Scudetto, ma ritiene anche che la 'Vecchia Signora' sia tra le candidate autorevoli. Soprattutto se Dušan Vlahović e Federico Chiesa dovessero fare una grande stagione. La Juve, intanto, aspetta ulteriori rinforzi dal mercato: Domenico Berardi dal Sassuolo (ai neroverdi può andare in cambio Samuel Iling-Junior) e Romelu Lukaku. Anche se, per 'Big Rom', dopo il Tottenham è spuntato fuori anche il Real Madrid. In alto, sotto la testata, le parole in conferenza stampa di Nikola Vlašić, tornato al Torino - stavolta a titolo definitivo - dal West Ham dopo l'ultima, positiva annata in maglia granata. L'Inter tratta a oltranza con il Bayern Monaco per l'arrivo in difesa di Benjamin Pavard: il 'piano B' è Japhet Tanganga (Tottenham). Intervista, quindi, a Nikola Milenković, che spera come la sua Fiorentina possa centrare nel prossimo futuro altre finali di coppa: stavolta per vincerle.