Quotidiani sportivi, le prime pagine: Napoli-Milan e il flop Juventus

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 17 aprile 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 17 aprile 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Il Napoli di Luciano Spalletti recupera Victor Osimhen, mentre, nella fila del Milan di Stefano Pioli, è in dubbio Olivier Giroud per un problema al tendine d'Achille. Del match parla, in esclusiva per la 'rosea', Vincenzo Montella, allenatore napoletano di nascita ma milanista di fede ed ex rossonero. Sembra finita la storia d'amore tra Romelu Lukaku e l'Inter: a fine stagione il centravanti belga tornerà al Chelsea per fine prestito e non sarà trattenuto per un'altra stagione. Si parla, poi, delle partite della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 disputatesi ieri. Bel 3-0 interno della Roma contro l'Udinese: i giallorossi di José Mourinho sono sempre più saldi al terzo posto in classifica. Flop della Juventus che cade al 'Mapei Stadium' (1-0) contro il Sassuolo; solo un pareggio (1-1) per il Torino di Urbano Cairo in casa contro la Salernitana.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 17 aprile 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della sconfitta della Juventus di Massimiliano Allegri. Ieri sera, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, il Sassuolo si è infatti imposto per 1-0 sulla 'Vecchia Signora' con un gol di Gregoire Defrel nella ripresa. Si tratta del terzo k.o. nelle ultime quattro trasferte per la Juve, che sta vivendo ora un momento di flessione dopo una lunga rincorsa in campionato per recuperare dai 15 punti di penalizzazione. Nella classifica di Serie A, dunque, va in fuga la Roma di José Mourinho, che batte 3-0 allo stadio 'Olimpico' l'Udinese con i gol di Edoardo Bove, Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham. Giallorossi a +3 sul Milan e a +5 sull'Inter. In alto, sotto la testata, si parla dello spaventoso incidente stradale che, ieri mattina, ha coinvolto Ciro Immobile, attaccante della Lazio, nella Capitale. Un tram non si è fermato con il rosso e ha travolto l'auto del numero 17 biancoceleste, che era con le figlie. Costola fratturata, rischia di saltare le sfide contro Torino e Inter.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 17 aprile 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della brutta prestazione offerta ieri pomeriggio al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Bianconeri sconfitti per 1-0 dal Sassuolo (rete di Gregoire Defrel) e costretti a rallentare la loro rincorsa verso le zone altissime della classifica del campionato di Serie A. Seconda battuta d'arresto di fila nel torneo nazionale dopo quella rimediata a Roma contro la Lazio. Il bomber biancoceleste, Ciro Immobile, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un tram ieri mattina nella Capitale. Si è rotto una costola e resta in osservazione all'ospedale 'Gemelli'. Rischia di saltare due partite, quelle contro Torino e Inter. Chiudiamo proprio con queste due squadre. Il Toro non è andato oltre l'1-1 interno contro la Salernitana (gol di Antonio Sanabria) con il tecnico Ivan Jurić che ha 'fischiato' i propri tifosi. In casa Inter, invece, sarà decisiva la partita di dopodomani in Champions League contro il Benfica. Qualora Simone Inzaghi non dovesse centrale la qualificazione in semifinale, rischierebbe il posto. Napoli-Milan, Giroud in dubbio: le ultime news >>>