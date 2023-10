Quotidiani sportivi, le prime pagine: Tonali, presto la verità

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Sandro Tonali , ex centrocampista del Milan - oggi al Newcastle United - finito nelle cronache degli ultimi giorni per la questione delle scommesse su piattaforme illegali . Il numero 8 delle 'Magpies' pronto a collaborare: sembra sia ludopatico da tempo. Saranno decisivi i dati che saranno trovati nei telefonini. La Procura F.I.G.C. , a quanto pare, vuole dare un segnale forte all'intero sistema. In alto, sotto la testata, si parla di Milan-Juventus , big match di domenica sera a 'San Siro': una sfida all'americana. Da una parte, infatti, c'è il Diavolo di Gerry Cardinale (nonché di Christian Pulisic e Yunus Musah ), che, ieri, è stato dal Presidente statunitense Joe Biden . Dall'altra, la 'Vecchia Signora', dove milita Timothy Weah , americano di nascita e figlio dell'ex rossonero George. Spazio, poi, all'intervento di Zlatan Ibrahimović al 'Festival dello Sport' organizzato dalla 'rosea' a Trento, al momento di Domenico Berardi (doppietta in Nazionale contro Malta ) ed a Federico Dimarco . L'esterno, infatti, è pronto a rinnovare il suo contratto con l' Inter .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ha evidenziato come Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali e Nicolò Fagioli salteranno sicuramente gli Europei 2024 qualora la Nazionale Italiana riuscisse a qualificarsi per la competizione. Per loro processi entro l'anno. La Procura F.I.G.C. è pronta a sentire l'ex milanista: lo juventino è il testimone chiave. L'ex romanista, intanto, nega di aver fatto puntate sul calcio. Ad ogni modo, in questa situazione, sono in tanti a tremare per il reato di omessa denuncia. Domani sera, intanto, l'Italia del Commissario Tecnico Luciano Spalletti giocherà a Wembley, contro l'Inghilterra, una partita chiave per volare ad Euro 2024. Si va verso l'impiego dal 1' di Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, e di Stephan El Shaarawy, esterno offensivo della Roma. Il Napoli, invece, è in ansia per le condizioni di Victor Osimhen. Si è fatto male con la Nigeria, oggi sosterrà gli esami e si capirà per quanto tempo dovrà stare fermo il centravanti della squadra di Rudi Garcia.