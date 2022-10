Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve, Vlahovic decide il derby

1 di 1

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Torino-Juventus, il derby della Mole disputatosi nel sabato della 10^ giornata della Serie A 2022-2023. Partita equilibrata decisa da una zampata di Dušan Vlahović ad un quarto d'ora dalla fine. Il serbo salva, dunque, la squadra di Massimiliano Allegri da un altro passo falso: il ritiro dei bianconeri finisce qui. Il Toro di Ivan Jurić, invece, può recriminare: gioca bene, soprattutto nella prima parte di gara, ma non riesce a trovare la via della rete. In attesa delle gare odierne, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini si prende la vetta della classifica battendo 2-1 in rimonta il Sassuolo con i gol di Mario Pašalić e Ademola Lookman. Oggi si disputeranno Inter-Salernitana (ore 12:30) con Edin Džeko a guidare l'attacco della squadra di Simone Inzaghi. Poi Napoli-Bologna (ore 18:00) dove si annuncia un Khvicha Kvaratskhelia protagonista e, infine, Verona-Milan (ore 20:45) con Rafael Leão pronto ad incantare anche il pubblico del 'Bentegodi'.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Dušan Vlahović. L'attaccante serbo della Juventus, decide, infatti, il derby della Mole contro il Torino con un gol di rapina ad un quarto d'ora dalla fine della partita. Salvo il tecnico Massimiliano Allegri, i bianconeri tornano dunque al successo dopo i tonfi - brutti - contro il Milan in campionato e Maccabi Haifa in Champions League. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini si prende il primato nella classifica di Serie A, seppur momentaneo, battendo per 2-1 in casa il Sassuolo di Alessio Dionisi. Reti decisive, per la 'Dea', di Mario Pašalić e Ademola Lookman. Oggi altre gare importanti per la graduatoria del campionato. L'Inter, nel 'lunch match' delle ore 12:30, riceverà a 'San Siro' la Salernitana, con Simone Inzaghi che punterà sulla coppia d'attacco formata da Edin Džeko e Lautaro Martínez. Alle ore 15:00, poi, Lazio-Udinese, con entrambe le squadre appaiate a quota 20 punti: un esame Champions per i biancocelesti di Maurizio Sarri. Quindi, alle ore 18:00, spazio a Napoli-Bologna: solo panchina per Victor Osimhen, fiducia a Giacomo Raspadori.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, analizza a fondo il derby della Mole disputatosi ieri sera allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'. Vince la Juventus per 0-1 in casa del Torino con una rete, tap-in sotto misura, di Dušan Vlahović nella parte finale del match. Secondo il quotidiano torinese, vittoria d'orgoglio dei bianconeri. Il Toro, invece, definito sconcertante. Mentre il tecnico juventino, Massimiliano Allegri, ritrova il gruppo, quello granata, Ivan Jurić, avanza dubbi sul proprio futuro, dichiarando di non sapere ad oggi cosa farà nel prossimo mese di maggio. Chiusura con Atalanta-Sassuolo 2-1 del 'Gewiss Stadium' e il momentaneo primato in classifica in Serie A per la squadra di Gian Piero Gasperini. Ma il Napoli, che oggi alle ore 18:00 ospiterà il Bologna allo stadio 'Diego Armando Maradona', intende contro-sorpassare immediatamente la 'Dea'.